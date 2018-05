Americanos criticam excesso de escândalos no noticiário-pesquisa Por Paul J. Gough NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Os americanos culpam a mídia pela saturação da cobertura de celebridades na televisão. Uma pesquisa realizada pelo Centro Pew de Pesquisas para a População e a Imprensa revelou na quinta-feira que 87 por cento dos entrevistados acham que os escândalos envolvendo celebridades recebem cobertura excessiva na imprensa impressa, televisão e rádio. Apenas 8 por cento consideram que a mídia encontrou o ponto correto de equilíbrio entre notícias sérias e notícias envolvendo celebridades, e 2 por cento disseram que a cobertura dos escândalos com celebridades é insuficiente. Escândalos a serem divulgados são algo que não vem faltando em 2007, desde a morte de Anna Nicole Smith e a subsequente briga pela guarda de sua filha bebê até a saga da prisão da socialite Paris Hilton. Apesar das guerras em curso no Iraque e Afeganistão e da campanha presidencial que já está em curso, as notícias sobre celebridades com frequência dominam o noticiário. O Centro Pew constatou que na época da morte de Anna Nicole Smith, 24 por cento das notícias veiculadas diziam respeito a ela, e no início de junho 12 por cento dos americanos disseram que a prisão de Paris Hilton foi a notícia que mais acompanharam durante a semana. A pesquisa constatou que, na opinião de 34 por cento dos entrevistados, os canais de jornalismo a cabo são os que fazem a maior cobertura de celebridades, seguidos pelos jornais da TV aberta (para 27 por cento dos entrevistados), os sites de notícias na Internet (15 por cento) e os jornais impressos (8 por cento). Mas, segundo o Pew, notícias desse tipo envolvendo celebridades não lideraram a lista dos tópicos mais acompanhados na semana passada. Vinte e cinco por cento dos entrevistados disseram estar acompanhando mais de perto a guerra do Iraque, apesar de apenas 3 por cento da cobertura jornalística ter sido dedicada ao assunto. A campanha presidencial foi apontada por 12 por cento dos entrevistados e recebeu 12 por cento da cobertura da mídia. Também figuraram na lista dos tópicos mais acompanhados a morte de uma mãe e seus dois filhos em Cheshire, Connecticutt, na invasão de sua casa, a política com relação ao Iraque, a bolsa de valores e a saga do secretário de Justiça Alberto Gonzalez. Outros temas que suscitaram interesse foram as declarações do zagueiro Michael Vick sobre seu envolvimento em brigas de cães, a controvérsia sobre o recorde de "home runs" do jogador do Giants Barry Bonds e o escândalo da NBA envolvendo um árbitro que fez apostas com partidas. A pesquisa entrevistou 1.027 adultos entre os dias 22 e 27 de junho.