Americanos criticam Israel Os Estados Unidos julgaram "provocadoras e incendiárias" a iniciativa de Israel de ampliar os assentamentos judeus na Cisjordânia. "A continuidade desta atividade pode provocar uma piora na situação na região", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, ao criticar a atividade expansiva de Israel. O Estado judeu anunciou hoje que autorizará a construção de cerca de 700 novas casas em dois assentamentos da Cisjordânia. Destas, cerca de 500 serão construídas na maior colônia judia em terras palestinas, a Maale Adumim, no deserto da Judéia, onde cerca de 25.000 pessoas moram atualmente. As 200 restantes serão levantadas em Alfei Manashe, a nordeste de Tel Aviv. O líder palestino Mahmoud Abbas criticou a expansão nos dois assentamentos. Segundo ele, o anúncio "é uma clara evidência de que Israel não está interessado em resolver a situação". Nos últimos quatro meses, a violência na região já provocou a morte de mais de 450 pessoas, a grande maioria de palestinos.