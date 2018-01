Americanos deixam reunião da ONU em protesto contra Cuba Os EUA abandonaram uma reunião das Nações Unidas em protesto contra o fato de Cuba ter sido selecionada para integrar, por mais três anos, a Comissão de Direitos Humanos da ONU. "Para nós, foi algo que causou indignação, porque consideramos Cuba o pior violador dos direitos humanos no hemisfério", disse Sichan Siv, embaixador no Conselho Econômico e Social da ONU. "Por isso, decidimos retirar-nos". A eleição ocorreu quatro dias depois de a Comissão de Direitos Humanos, de 53 membros, encerrou sua sessão anual de seis semanas em Genebra, em meio a críticas de que esteve dominada por considerações políticas, ignorando a sorte das vítimas que sofrem abusos em todo o mundo. A Rússia também foi reeleita para outros três anos na Comissão. "Cuba e Rússia têm ambas problemas muito graves de direitos humanos e não cooperaram com a Comissão, apesar das muitas resoluções contra elas", disse Joanna Weschler, representante na ONU do grupo ativista Human Rights Watch. "Causa indignação que sejam recompensadas por esta atuação com outro mandato nessa comissão". Pelas regras da ONU, os grupos regionais decidem que ocupa os assentos nos organismos das Nações Unidas. A América Latina selecionou Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras e Peru para ocupar seis lugares vagos. Por isso, não foi necessária uma votação na Comissão Econômica e Social, e os seis países foram aprovados por aclamação.