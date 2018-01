Americanos devem deixar a Arábia Saudita, diz embaixador O embaixador americano na Arábia Saudita viajou até a cidade petrolífera de Yanbu com uma mensagem simples para os americanos que trabalham ali: Vão embora. Não podemos proteger vocês. O alerta foi feito no Holiday Inn local, ainda marcado pelos tiros disparados no último ataque terrorista. Os primeiros a dar ouvidos ao diplomata foram funcionários europeus da empresa texana ABB Lummus Global. Eles partiram para o aeroporto. ?Dinheiro é dinheiro, mas não vale a vida?, disse o italiano Armando Rosiglioni. Fontes diplomáticas e um representante da ABB disseram que todos os funcionários não-sauditas da empresa deixarão o país até terça-feira. O embaixador James C. Oberwetter e a comunidade americana de Yanbu não quiseram jornalistas presentes na reunião, mas depois Oberwetter disse à imprensa que havia sugerido que todos partissem.