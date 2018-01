Americanos dizem que batalha por Bagdá está longe do fim O general americano Victor Renuart disse que a guerra ainda está longe do fim, mas que duas forças-tarefas da coalizão já estão agindo dentro de Bagdá, e que uma das pistas do aeroporto internacional está pronta para ser usada pelas tropas anglo-americanas. Renuart evitou dar maiores detalhes sobre a posição, número e movimentação dos soldados que já estariam dentro da cidade. Renuart disse que as forças americanas provaram que podem entrar na capital do Iraque quando quiserem. Veja o especial :