Americanos dizem que Bin Laden será capturado neste ano Os militares americanos estão seguros de que capturarão Osama bin Laden ainda neste ano, embora o Paquistão reitere que não permitirá que tropas americanas entrem em seu território para caçar o líder da rede terrorista Al-Qaeda, segundo o porta-voz militar dos EUA coronel Bryan Hilferty. Embora nenhum militar tenha mencionado isso explicitamente, analistas estimam que a captura de Bin Laden ou do líder do Taleban, mulá Mohammad Omar, ajudaria a impulsionar a candidatura do presidente George W. Bush às eleições de 2 de novembro. Investigadores dos EUA informaram que ainda não sabem se a explosão de ontem, que causou a morte de sete soldados americanos em Ghazni, sul do Afeganistão, foi um acidente ou um ataque.