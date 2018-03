Americanos dizem que Coréia do Norte reativou reator A Coréia do Norte reativou nas últimas 24 horas um reator de 5 megawatts de seu complexo nuclear, no primeiro passo para a produção adicional de armas atômicas, disseram nesta quarta-feira fontes do governo americano. Segundo as fontes, Pyongyang teria a capacidade de produzir cinco ou seis bombas de plutônio em cerca de 18 meses. O governo americano acredita que a Coréia do Norte tenha atualmente uma ou duas armas nucleares. O reator que teria sido reativado é o de Yongbyon. As fontes americanas informaram, porém, que a reativação do reator não significa o início do processamento de plutônio. Desta forma, "é certamente menos provocativa (a reativação) do que a abertura do centro para o reprocessamento, mas, de qualquer forma, significativa", informaram as fontes. A Coréia do Norte afirma com insistência que a reativação de seu programa nuclear tem fins pacíficos.