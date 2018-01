Americanos dizem ter encontrado material químico no Iraque Testes iniciais realizados com amostras de material encontrado em latões ao ar livre, ao norte da cidade de Baiji, indicaram vestígios de sarin e gás mostarda. A informação foi dada hoje pelo tenente-coronel Ted Martin, do 10º Regimento de Cavalaria dos Estados Unidos. Ele contou que soldados foram, na sexta-feira à noite, ao local indicado por equipes das Forças Especiais americanas, que por sua vez haviam concluído que o local era suspeito devido à presença, ali, de baterias de antimísseis. Uma equipe técnica examinou os galões, um dos quais deu positivo para a presença de ciclossarin, um elemento que provoca danos no sistema nervoso, e para um outro agente que poderia ser gás mostarda. ?Estou satisfeito que seja sarin?, disse o tenente-coronel Martin, acrescentando que testes mais rigorosos estavam sendo feitos. Os soldados também encontraram dois laboratórios móveis que continham equipamento para misturar elementos químicos, mas eles aparentemente tinham sido atacados por saqueadores. Desde a queda do regime de Saddam Hussein, houve diversos relatos sobre possíveis descobertas de armas químicas ? cuja existência foi a justificativa usada pelos Estados Unidos para a guerra ao Iraque -, mas até agora nenhum deles foi confirmado. Veja o especial :