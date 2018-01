Americanos em Lima são alertados sobre risco de atentado O governo dos EUA alertou seus cidadãos em Lima para que aumentem suas precauções após o atentado explosivo da última quarta-feira à noite nos arredores da embaixada de Washington na capital peruana. O anúncio foi divulgado poucas horas antes da chegada do presidente George W. Bush a Lima, na que será a primeira visita à capital peruana de um mandatário americano em exercício. "Aconselhamos os cidadãos americanos a ficar vigilantes e evitar multidões e áreas públicas, em particular aquelas conhecidas como ponto de reunião de norte-americanos", diz o anúncio publicado pelo Departamento de Estado. O comunicado diz que na quarta-feira à noite "um poderoso carro-bomba" explodiu em uma zona comercial "diretamente em frente" à embaixada americana em Lima, deixando nove mortos e cerca de 30 feridos. "Os americanos visitantes e os residentes no Peru devem rever sua situação de segurança pessoal e exercitar a precaução", pediu a chancelaria americana.