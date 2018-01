Americanos estão divididos sobre reeleição de Bush Um ano antes das próximas eleições presidenciais, os americanos estão divididos entre os que são a favor da reeleição do presidente George W. Bush e os que preferem a eleição de um candidato democrata, revelou uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal The Washington Post e a rede de TV ABC. Entre os entrevistados, 48% disseram que votariam em Bush se a eleição fosse hoje e 47% disseram que votariam em um candidato democrata. Cinco porcento afirmaram que não sabiam em quem votariam. A taxa de aprovação de Bush, que chegou a 90% após o 11 de setembro de 2001, está em 56%. O presidente tem 42% de desaprovação. Bush recebeu maior aprovação por seu modo de lidar com a questão do Iraque do que em lidar com a economia. Uma pequena maioria, 51%, desaprova sua administração da crise iraquiana, enquanto 47%, a aprova. Com relação à economia, 45% dos americanos aprovam o modo como Bush administra a economia e 53% o desaprovam. Com uma ampla margem, 62% a 35%, a população vê a economia como um problema mais importante que o terrorismo. A maioria dos americanos, 54%, continua a acreditar que a guerra valeu a pena, mas muito menos que os 70% de abril. Sessenta e dois porcento dos 1.003 entrevistados acham que o nível de baixas de soldados americanos no Iraque é inaceitável. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 e tem uma margem de erro de 3 pontos porcentuais.