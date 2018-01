Americanos estão quase 2 kg mais pesados, diz estudo O peso médio dos americanos aumentou 1,8 kg desde 1994, de acordo com uma nova pesquisa patrocinada por fabricantes de roupas e tecidos, pelo Exército, pela Marinha e por diversas universidades dos Estados Unidos. A conclusão é o resultado da comparação do novo estudo, batizado Size USA (Tamanho EUA, em inglês), com uma pesquisa semelhante realizada pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças há dez anos. A nova pesquisa afirma que os americanos estão ficando maiores principalmente na cintura. Os realizadores do estudo utilizaram um sofisticado scanner para medir o tamanho de mais de 10 mil pessoas em 13 cidades americanas. O estudo concluiu que a mulher americana tem, em média, 1,62 m de altura e 67 kg. De acordo com a pesquisa, o homem médio americano mede 1,75 m e pesa 81,5 kg. O tamanho padrão para roupas femininas nos Estados Unidos é 8, definido para um corpo com 89 cm de busto, 68,5 cm de cintura e 95 cm de quadril. A pesquisa sugere que o corpo médio de uma mulher americana com idade entre 18 e 25 anos tem 96,5 cm de busto, 81 cm de cintura e 104 cm de quadril. De acordo com o estudo, quando se aproximam dos 40 anos de idade, as americanas brancas têm em média um corpo com as medidas 104 de busto, 86 de cintura e 109 de quadril - entre as negras, as medidas são 109-94-117. Entre os homens, a maioria dos americanos também é maior do que a média tradicional, definida a partir de um corpo com 101,5 cm de tórax, 86 cm de cintura e 101,5 cm de quadril. De acordo com a pesquisa, o tamanho médio dos americanos com idade entre 18 e 25 anos é 104 cm de tórax, 89 cm de cintura e 104 cm de quadril. No grupo de americanos brancos com idade entre 36 e 45 anos, o tamanho médio registrado foi 112 de tórax, 96,5 de cintura e 106 5 de quadril - entre os negros, as medidas foram 109-94-106,5. Embora o peso médio para os dois sexos tenha aumentado 1,8 kg desde 1994, a altura média permaneceu a mesma. O estudo diz ainda que 51% dos homens e 38% das mulheres afirmaram que acreditavam estar aproximadamente com o peso ideal - apenas 10% dos homens e 20% das mulheres disseram que estavam "bem acima do peso". É a primeira vez que um estudo tão abrangente é realizado desde 1941, quando pesquisadores com fitas métricas tiraram as medidas da população como medida de preparação para a fabricação de uniformes militares que seriam utilizados na 2ª Guerra Mundial.