Americanos ex-prisioneiros de Saddam voltam para casa Sete ex-prisioneiros de guerra norte-americanos se despediram sorridentes de uma base aérea na Alemanha neste sábado a bordo de um avião C-17 para regressarem aos EUA. Cerca de 30 pessoas agitavam bandeiras norte-americanas e um cartaz dizendo: "Estamos orgulhosos de nossos combatentes". Cinco dos soldados foram aprisionados no Iraque após o comboio ser emboscado em 23 de março na cidade de Nasiriya, no sul iraquiano. Os ex-prisioneiros partiram em um vôo com destino a Fort Bliss, no Texas, onde cinco deles pertencem à 507ª Companhia de Manutenção. Os outros dois soldados, tripulantes de um helicóptero Apache e membros da Primeira Divisão de Cavalaria, irão até Fort Hood, no mesmo estado. Uma equipe de nove especialistas, médicos, psiquiatras e um capelão acompanhava os sete no vôo de 13 horas que os levaria de volta aos EUA.