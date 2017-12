Americanos exigem revide Pesquisa da Strategy One divulgada nesta quinta-feira nos Estados Unidos reforça os dados sobre o apoio que os americanos vêm dando ao presidente da nação: 89% concordam com a conduta apresentada por George Bush em relação a uma resposta ao ataque terrorista. Além disso, 54% afirmaram que, diante dessa situação, Bush é a melhor opção na presidência, ante 20% que disseram preferir Gore. Segundo o levantamento, que ouviu 500 pessoas por telefone no dia seguinte ao acidente, 78% são favoráveis a uma ação militar, inclusive se ela envolver a morte de civis em países estrangeiros. Para 74% dos entrevistados, o revide é válido até mesmo se considerar o risco de vida dos soldados americanos. Vinte e cinco por cento dos que participaram da pesquisa atribuem o atentado a organizações terroristas, 15% ao Afeganistão, 14% à China, 11% ao Iraque, 8% a autoridades palestinas e 3% ao Taleban.