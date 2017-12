Americanos investigam local bombardeado no Afeganistão Mais de 50 soldados norte-americanos estão no local onde suspostos membros da Al-Qaeda foram supostamente mortos em um ataque aéreo, informou nesta sexta-feira o chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, Richard Myers. Os soldados foram levados durante a noite ao local, próximo a Zawar Kili, no leste do Afeganistão, e terão de aguardar até a manhã de sábado para iniciarem as investigações, disse Myers, um general da Força Aérea. Um avião de espionagem Predator, comandado por controle remoto disparou um míssil contra um grupo de pessoas reunido em torno de um caminhão na segunda-feira. Wazir Khan, um irmão do senhor da guerra regional Bacha Khan, disse que sete pessoas morreram no ataque, mas o milionário saudita Osama bin Laden "não está entre os mortos". Autoridades norte-americanas acreditam que as vítimas eram membros da organização Al-Qaeda, comandada por Bin Laden, principalmente por causa de seus trajes típicos. "Houve um ataque contra alguns indivíduos. É preciso determinar quem eram eles", disse Myers. "A equipe está lá para coletar as informações." Myers disse desconhecer se a equipe enviada ao local incluía médicos forenses que poderiam ajudar a determinar quem morreu. Os enviados terão de coletar evidências e levá-las a bases militares norte-americanas para que mais exames sejam feitos, comentou Myers. Oficiais do Comando Central dos Estados Unidos e outras agências discutiram sobre diversas horas para avaliar se o ataque deveria ser realizado, relatou o general. De acordo com ele, "diversas fontes de inteligência" influíram na decisão. O chefe do Comando Central, general Tommy Franks, foi questionado sobre o ataque após testemunhar, ontem, perante a Comissão de Forças Armadas do Senado dos EUA sobre a situação da guerra no Afeganistão. O militar disse aos senadores que ainda resta muito trabalho a fazer, apesar de o regime Taleban ter sido derrubado e a proteção da Al-Qaeda ter sido desmantelada.