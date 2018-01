Americanos libertam suposto "prefeito" de Bagdá O homem que irritou o Exército dos Estados Unidos ao autoproclamar-se prefeito de Bagdá e agir como tal foi libertado pelos soldados, informou o general reformado Jay Garner, administrador civil do Iraque apontado pelo governo americano. Mohammed Mohsen al-Zubaidi foi libertado sob a condição de que não retome suas atividades e pare de reivindicar uma autoridade que não possui, anunciou Garner, durante uma breve visita ao sul do Iraque. "Ele foi libertado depois de 48 horas", comentou Garner, fornecendo a primeira confirmação oficial de que Al-Zubaidi está em liberdade. Ele foi detido em 27 de abril. Após a detenção, centenas de pessoas protestaram para pedir sua libertação. Al-Zubaidi, desconhecido em Bagdá antes da queda do regime de Saddam Hussein no mês passado, declarou-se repentinamente prefeito da capital iraquiana e passou a dar ordens, fazer promessas populistas e demitir funcionários do governo, antes de ser detido pelos soldados americanos. Veja o especial :