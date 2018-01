Americanos matam 10 em tumulto em Mosul Pelo menos 10 pessoas foram mortas e várias dezenas ficaram feridas, hoje, no centro de Mossul, quando, segundo testemunhas, forças norte-americanas abriram fogo sobre uma multidão hostil ao novo governador da cidade. O tiroteio ocorreu junto da sede do governo local. "Há talvez 100 feridos e entre 10 e 12 mortos", disse o médico Ayad Al-Ramadhani, dos serviços de urgência do hospital da cidade. Segundo testemunhas ouvidas pela agência France Presse e as declarações de feridos recolhidas pelo pessoal da saúde, militares norte-americanos abriram fogo sobre uma multidão hostil ao novo governador da cidade, Mashan al-Guburi, que na ocasião, proferia no local um discurso favorável aos Estados Unidos. Um jornalista da France Presse pôde ver uma viatura destruída e ambulâncias a transportarem feridos para o hospital, ao mesmo tempo que um avião norte-americano sobrevoava Mossul a baixa altitude. Veja o especial :