Americanos matam aliados afegãos por engano Tropas norte-americanas mataram por engano três de seus aliados afegãos durante um fogo cruzado ocorrido quando ambos os lados se moviam em extremos opostos de um complexo que se supunha tratavar-se de um esconderijo de membros remascentes da Al-Qaeda e do Taleban. O episódio foi confirmado hoje pelo coronel Roger King, porta-voz militar dos Estados Unidos, que pouco antes havia dito que os homens mortos faziam parte de uma facção inimiga aos EUA. Dois combatentes afegãos anti-Taleban também ficaram feridos na troca de tiros no complexo, localizado na vila de Khomar Kalay, nos arredores da cidade de Gardez, no leste do Afeganistão. King afirmou que, na verdade, não havia membros da Al-Qaeda e do Taleban no local. O porta-voz culpou uma falha na coordenação pelo erro fatal. As forças especiais dos EUA vêm caçando guerrilheiros remanescentes da Al-Qaeda e do Taleban em torno de Gardez e em outras áreas da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Mas Gardez também é casa de senhores de guerra, que dispõem de seus próprios homens armados. Também hoje, ao sul de Gardez, próximo à fronteira, quatro foguetes foram lançados contra as forças americanas na vila de Lwara, explodindo a alguns quilômetros de distância do alvo original. Segundo King, os soldados responderam atirando contra os homens que lançaram os projéteis.