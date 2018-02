Americanos matam jornalista de TV do Pentágono no Iraque Tropas americanas mataram a tiros dois funcionários da TV Al-Iraqiya, patrocinada pelos EUA, e feriram um terceiro na cidade de Samarra, informa a estação. O jornalista Asaad Kadhime o motorista Hussein Saleh foram mortos e o cinegrafista Bassem Kamel, ferido, ?depois que forças americanas abriram fogo contra eles, enquanto trabalhavam?, anunciou o canal de TV. A estação, que é financiada pelo Pentágono, interrompeu suas transmissões para anunciar as mortes e exibiu fotografias de Kadhim. Então passou a transmitir versos do Corão, em sinal de luto. Um porta-voz militar em Bagdá disse não ter informações sobre o tiroteio. O editor da Al-Iraqiya, Thamir Ibrahim, disse não ter detalhes sobre o incidente, mas afirmou que ?foi na estrada para Samarra. Antes que chegassem à cidade, foram baleados?. No dia 18 de março, forças americanas mataram a tiros dois jornalistas da TV Al-Arabiya, do Dubai, enquanto ambos se escondiam de um ataque com foguetes.