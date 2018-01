Americanos morrem em queda de helicóptero no Iraque Dois fuzileiros navais dos Estados Unidos morreram na queda de um helicóptero CH-53 na província de Anbar, informou o exército nesta quinta-feira. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na noite de quarta. A queda ocorreu quando o helicóptero sobrevoava Anbar, uma região instável de maioria sunita a oeste de Bagdá, numa ação de ?apoio às operações de segurança e estabilização?, disseram os militares norte-americanos em comunicado oficial. Segundo o exército, não foram detectados sinais de ataque de rebeldes no momento do acidente e investigações estão sendo feitas para desvendar as possíveis causas do acontecido.