Americanos mortos em combate no Iraque são 1.001 No mesmo dia em que o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, reagiu a críticas sobre falta de equipamento e permanência excessiva das tropas no Iraque dizendo que "você vai para a guerra com o Exército disponível", o número de soldados americanos mortos em combate no país árabe chega a 1.001, de acordo com dados do Pentágono. Ao todo, o pessoal militar morto desde o início da guerra, em março de 2003, é de 1.278, segundo levantamento da Associated Press. Em visita a tropas no Kuwait, Rumsfeld pediu que os soldados não dêem ouvidos às críticas à guerra e ajudem a "vencer a disputa de vontade" com os rebeldes. Numa sessão de perguntas e respostas, o soldado Thomas Wilson perguntou ao secretário por que a blindagem dos veículos ainda é inadequada, quase dois anos depois do início da guerra. Rumsfeld respondeu: "Você vai à guerra com o Exército que você tem", não o que você quer. Outro militar perguntou por quanto tempo o Exército continuará usando seu poder de "contenção de perdas" para impedir que soldados com direito a baixa ou aposentadoria deixem as Forças Armadas. Rumsfeld disse que essa situação é apenas um fato da vida dentro da carreira militar em tempo de guerra.