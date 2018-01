Americanos ?não-essenciais? devem sair do Paquistão O Departamento de Estado dos EUA ordenou que todos os funcionários não-essenciais da embaixada americana em Islamabad e do consulado em Lahore e suas famílias deixem o Paquistão imediatamente. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, comunicou a decisão ao presidente Pervez Musharraf por telefone de Monterrey, México, onde está em companhia do presidente George W. Bush. A ordem foi dada cinco dias depois de um ataque com granadas a uma igreja frequentada por estrangeiros em Islamabad, no qual morreram cinco pessoas, entre elas dois norte-americanos.