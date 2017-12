Americanos não têm pressa para atacar o Iraque, diz pesquisa Ao contrário do presidente George W. Bush, a maioria dos norte-americanos não tem pressa para fazer uma guerra contra o Iraque, segundo uma pesquisa da rede de televisão CBS divulgada hoje. O levantamento revelou que 61% dos norte-americanos consultados acreditam que os Estados Unidos deveriam esperar mais, para sentir o apoio dos aliados, antes de atuar, enquanto que 52% afirmaram que Washington deveria seguir as recomendações da ONU, sem impor suas próprias. Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistado consideram que Saddam Hussein está implicado pessoalmente nos ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado contra os Estados Unidos.