Americanos não vêem sucesso no Iraque O otimismo dos iraquianos caiu ao longo dos últimos meses, e os americanos estão céticos quanto à entrega do poder político no Iraque, de acordo com pesquisas divulgadas nesta segunda-feira. Por uma margem de 2 para 1, os americanos vêem a transferência de soberania política como sinal de fracasso, não de sucesso, porque a estabilidade nacional iraquiana continua em aberto, de acordo com a pesquisa CNN-USA Today-Gallup. Apesar disso, a transferência foi aprovada por dois terços dos entrevistados. Uma pesquisa separada, feita com iraquianos, mostra que 56% deles esperam uma vida melhor para dentro de alguns anos. Em fevereiro, a esperança de dias melhores era professada por 71% da população. Os resultados desta pesquisa, conduzida pela Oxford Research International, foram divulgados pela BBC. Já a porcentagem de iraquianos que acham que a invasão do país foi errada subiu de 39% para 56%. Na pesquisa Gallup realizada nos EUA, 60% disseram que a entrega de soberania, nas condições atuais, é sinal de fracasso, enquanto que 32% vêem o cumprimento do prazo para a transferência de autoridade um sucesso.