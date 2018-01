Americanos ocupam Mosul e preparam ajuda humanitária Forças do Exército americano entraram hoje na cidade iraquiana de Mosul, no norte do país, enfrentando apenas fogo esparso de armas de baixo calibre. Mosul, a terceira maior cidade do Iraque, havia sido retirada do controle do governo derrubado de Saddam Hussein por forças curdas, e desde então conflitos étnicos vinham irrompendo entre curdos, árabes e outros grupos. Fuzileiros navais americanos vinham garantindo a segurança apenas em partes da cidade, aguardando a chegada do Exército. ?Se as pessoas parassem de atirar umas nas outras, o lugar seria bem legal?, disse o general David Petraeus, comandante da 101ª Divisão Aerotransportada. ?A questão é, se garantirmos segurança em Mosul, a cidade florescerá sozinha?. Na quinta-feira, as tropas pretendem abrir uma central de informações no centro da cidade, para dar ajuda humanitária e restaurar os serviços públicos. Veja o especial :