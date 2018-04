Americanos podem ficar no Afeganistão depois de 2014 O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os americanos estão dispostos a permanecer no Afeganistão após 2014, data prevista para a retirada completa das tropas. "Não iremos embora se vocês não quiserem", afirmou o vice-presidente em visita a Cabul. Em seguida, Biden voou para o Paquistão, onde se encontrou com líderes e autoridades militares do país.