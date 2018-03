Americanos querem aprovação da ONU para guerra A maioria dos norte-americanos aprova a política do presidente George W. Bush com relação ao Iraque, mas não quer que os Estados Unidos promovam uma guerra sem a chancela da Organização das Nações Unidas (ONU), revela uma pesquisa publicada hoje pelo jornal Los Angeles Times. Sessenta e cinco por cento dos entrevistados dizem concordar com uma ação militar norte-americana contra o Iraque, apenas com a aprovação da ONU. Outros 30% defendem que os EUA devam agir unilateralmente, constatou a pesquisa. Quase três quartos dos pesquisados disseram aprovar uma ação norte-americana se os inspetores de armas da ONU encontrarem evidências de que o Iraque "não revelou todo o seu arsenal de armas de destruição em massa". Se o presidente ordenar um ataque por solo, 57% dos entrevistados dizem que apoiariam a decisão, enquanto 38% se oporiam. Cinqüenta e cinco por cento disseram confiar que Bush tomará a "decisão certa" sobre o assunto. Para a composição da pesquisa foram ouvidos 1.385 adultos de todo o país, entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.