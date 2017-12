Americanos querem indenização do Iraque por atentados de 11 de setembro O Iraque foi acusado nesta quarta-feira de saber com antecedência que Osama bin Laden pretendia atacar o Pentágono e a cidade de Nova York em 11 de setembro e teria patrocinado "terroristas" para vingar sua derrota na Guerra do Golfo. A acusação consta de um processo aberto hoje numa corte federal de Manhattan e que tenta obter indenizações de mais de US$ 1 trilhão por perdas e danos. "Já que o Iraque não pôde derrotar os Estados Unidos militarmente, recorreu a ataques terroristas contra cidadãos norte-americanos", dizem os autos do processo. A ação judicial, impetrada em nome de 1.400 vítimas dos atentados de 11 de setembro e seus familiares, aponta Bin Laden, a Al-Qaeda e o Iraque como réus. Apresentado por uma empresa de advocacia especializada em desastres aéreos, o processo tem a pretensão de ligar o Iraque aos atentados de uma forma que nem mesmo o governo norte-americano tentou até agora. Parte do processo tem como base um artigo publicado em 21 de julho de 2001 num jornal da cidade iraquiana de Al-Nasiriyah, a quase 300 quilômetros de Bagdá. A Associated Press obteve uma cópia original do texto, em árabe, e uma tradução para o inglês providenciada pela empresa de advocacia. Segundo os autos, um colunista que assina seus artigos com Naeem Abd Muhalhal escreveu: "Bin Laden analisa seriamente, com a seriedade de um beduíno do deserto, uma forma de atacar o Pentágono depois de destruir a Casa Branca." Os acusadores alegam que Muhalhal escreve regularmente para a publicação semanal e um ex-sócio teria dito que ele teve ligações com o serviço secreto iraquiano no início dos anos 80. Segundo a empresa, o colunista foi elogiado no mesmo jornal num artigo assinado pelo presidente Saddam Hussein em 1º de setembro de 2001. A firma alega ainda que Muhalhal escreveu que Bin Laden, descrito como um revolucionário, "insistia de forma convincente que atacaria a América no braço que já estava doendo", o que seria uma referência ao atentado de 1993 contra o World Trade Center, em Nova York.