Americanos reclamam porque Papa não visitará EUA O papa João Paulo II inicia nesta terça-feira sua viagem pelo Canadá, México e Guatemala em meio a críticas de que estaria evitando deliberadamente uma escala nos Estados Unidos por causa dos escândalos sexuais que atormanentam a Igreja Católica no país. Autoridades do Vaticano reagem dizendo que adicionar uma parada em solo americano ao giro do papa seria muito exaustivo e algo que jamais foi considerado. Muitos católicos americanos estão aborrecidos, argumentando que se o papa pode empreender uma viagem de Roma ao Canadá, seguindo até México (num total de 22 quilômetros), poderia pelo menos fazer uma parada simbólica nos EUA. O arcebispo John Foley, da Filadélfia, chefe do departamento de comunicação social do Vaticano, insiste em que o pontíficie não tem de visitar os EUA para expor seu ponto de vista sobre os escândalos envolvendo padres e bispos do país. "O Santo Padre convocou cardeais americanos em Roma, em abril, para discutir a polêmica dos escândalos sexuais", disse Foley, acrescentando que o papa deixou claro, na ocasião, sua preocupação e seu pesar. Para alguns, porém, esses argumentos não são suficientes e o fato de o papa não parar nos EUA é um sintoma da distância entre a liberal Igreja americana e Roma. "A Igreja nos EUA precisa da liderança do papa nesse momento", disse a teóloga Susan L. Secker, da Universidade de Seattle, uma instituição jesuíta. "Não acho que seu silêncio, e a decisão de voar sobre nós, renovará a confiança de muitas pessoas." O reverendo Richard McBrien, teólogo da Universidade de Notre Dame, disse que os católicos americanos querem uma mudança na Igreja que comece de cima. "Qualquer um com olhos para ver e ouvidos para escutar sabe que o papa está longe de conseguir prover o tipo de liderança que a Igreja precisa nesse momento", disse ele ao diário americano USA Today. Alguns católicos nos EUA esperam que o papa faça menções aos casos de pedofilia e suas vítimas enquanto estiver em Toronto. No entanto, fontes do Vaticano dizem que, aos olhos de Roma, a reação nos EUA aos escândalos de abuso sexual pareceram "exageradas e até histéricas".