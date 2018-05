Americanos reforçam segurança contra atentados no fim de ano Diante do temor de atentados da Al-Qaeda durante as festas de fim de ano, o governo americano anunciou ontem um amplo reforço das medidas de segurança. As iniciativas têm como foco principal o transporte aéreo e ferroviário, de carga e de passageiros, conforme enfatizou o assessor da Casa Branca para contraterrorismo, John Brennan.