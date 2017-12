Americanos são culpados por bombardeio acidental A investigação do bombardeio acidental que causou a morte de quatro soldados canadenses apurou que dois pilotos norte-americanos não cumpriram as normas de segurança, segundo informações dadas nesta sexta-feira por um militar dos Estados Unidos. O tenente general Michael DeLong, subchefe do Comando Central na Flórida, disse que o ataque ocorreu porque "dois pilotos não souberam observar a devida disciplina no vôo". Os dois pilotos foram acusados de "emprego inadequado de força mortal". As medidas disciplinares ficam a cargo da Força Aérea dos EUA, disse DeLong. O oficial negou-se a revelar as medidas disciplinares com as quais os militares poderiam ser punidos. Ele também não disse qual foi a recomendação da junta investigadora canadense-americana. Os aviões F-16 retornavam de uma missão no Afeganistão quando um piloto comunicou o que parecia ser fogo inimigo perto de Kandahar. Um dos pilotos pediu permissão para disparar. Um avião de controle da região ordenou que ele esperasse. Mesmo assim, o piloto lançou uma bomba de 250 quilos guiada por laser e matou os quatro canadenses. Um dos pilotos foi identificado como major Harry Schmidt. O outro não foi identificado.