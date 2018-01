Americanos são julgados por tortura no Afeganistão Três americanos começaram a ser julgados no Afeganistão por supostamente terem torturado oito prisioneiros em um cárcere privado. O líder do grupo assegura que eles tinham o apoio tácito de altos oficiais do Pentágono. Mas o Departamento de Defesa americano diz que os homens eram mercenários, que atuavam fora da lei e sem conhecimento oficial. Jonathan Idema, Brett Bennett e Edward Caraballo foram presos quando as forças de segurança afegãs invadiram a prisão improvisada, no dia 5.