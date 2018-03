Americanos sofrem mais um ataque no Iraque Em mais um ataque contra as forças americanas no Iraque, um fuzileiro naval morreu neste domingo, elevando para cinco o número de soldados mortos nas últimas 24 horas. O ataque, de granada, aconteceu ao sul de Bagdá, tendo por alvo os integrantes da 1ª Força Expedicionária da Marinha, segundo um porta-voz do comando militar dos Estados Unidos. No sábado, três soldados foram mortos e quatro ficaram feridos quando o hospital do qual eles faziam a guarda - em Baqubah, ao nordetes da capital - foi alvo também de um ataque de granada. Ainda no sábado, mais tarde, outro soldado foi morto e dois ficaram feridos quando o comboio em que viajavam foi atingido por tiros, granadas e, possivelmente, uma bomba caseira, no distrito de Abu Ghuarib em Bagdá. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.