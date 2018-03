Americanos sofrem novas emboscadas; um iraquiano morre Dois soldados dos EUA ficaram feridos e um civil iraquiano morreu, durante ataque a um comboio americano numa estrada que levava ao Aeroporto Internacional de Bagdá, informam os militares. O número de americanos mortos em solo iraquiano deste o início da guerra já supera os 200. O ataque deste domingo envolveu um explosivo de fabricação caseira. Segundo as primeiras informações dos militares americanos, não está claro se a bomba foi arremessada contra os veículos ou deixada no caminho, como uma mina. Em outro ato de violência, rebeldes emboscaram uma patrulha dos EUA a oeste de Bagdá, usando granadas. Um contingente de blindados americanos bloqueou uma ponte no norte de Bagdá, respondendo a uma denúncia de bomba, mas não foram encontrados explosivos no local.