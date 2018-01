Americanos temem "afundar-se" no Iraque Quase três norte-americanos em cada quatro - 73% - temem que os EUA se "afundem" no Iraque, em meio a uma longa, custosa e perigosa missão no país árabe. Quase dois em cada três, ou seja, 65% crêem que as forças da coalizão no Iraque estão fazendo o suficiente para tentar restaurar a ordem e garantir a segurança. Além disso, 56% acham que a vitória no Iraque reduz o risco de atentados nos EUA - uma opinião que se baseia na afirmação do governo de que o regime de Saddam Hussein tinha vínculos com o terrorismo. Esses índices aparecem em uma pesquisa encomendada pela rede ABC e pelo jornal The Washington Post. Outra sondagem - da Gallup, encomendada pela rede CNN e pelo jornal USA Today - mostra que apenas três em cada 10 norte-americanos acham que a guerra está ganha, embora 73% achem que vale a pena levar o conflito até o fim. A enquete da ABC e do Washington Post confirma que o índice de aprovação ao presidente George W. Bush continua mantendo-se alto, em 74%. Entre os interrogados, 80% consideram a Coréia do Norte uma ameaça, como diz o governo, e 65% pensam o mesmo da Síria. No entanto, apenas um terço dos consultados apóiam a idéia de lançar outra guerra para derrotar os governos destes países. Veja o especial :