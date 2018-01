Americanos temem onda de ataques com atentado de Riad Fontes do serviço secreto americano disseram que os EUA temem que o atentado de Riad possa vir seguido uma onda de ataque contra alvos americanos pelo mundo. ?Estamos muito, muito preocupados com a possibilidade?, disse uma fonte da administração Bush ao Los Angeles Times. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleisher, disse também hoje à jornalistas que há ?fortes suspeitas? é a responsável pelo atentado em Riad, nesta terça-feira. ?Há fortes suspeitas de uma implicação da Al Qaeda. Mas não chegamos a nenhuma conclusão e continuamos investigando?, disse Fleisher. O atentado terrorista em Riad matou 34 pessoas, segundo a ultima contagem no ministério do Interior saudita. No entanto, ontem, o vice-presidente Dick Chenei afirmou que 91 pessoas morreram no ataque, número não confirmado.