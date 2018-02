Americanos temem que terroristas estejam vencendo guerra Metade dos americanos teme que terroristas possam estar vencendo a guerra contra o terror, e 20% acreditam que eles verdadeiramente estão, constatou uma pesquisa de The Associated Press divulgada nesta quarta-feira. Temores de um ataque contra os Estados Unidos também são fortes. Sessenta e seis por cento dos pesquisados afirmaram que terroristas irão atacar o país antes das eleições de novembro. Um terço considera que haverá um ataque contra a convenção nacional democrata ou a republicana em meados deste ano. Mais de 30 meses depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, 66% dos americanos admitem que estão preocupados que terroristas estejam recrutando simpatizantes mais rápido do que os Estados Unidos possam contê-los. Um terço diz ter certeza sobre isso, enquanto o outro terço expressou alguma preocupação a respeito. "Os terroristas estão vencendo a guerra pelos corações e mentes do povo do Oriente Médio", disse Christine Wyatt, um diácono de uma igreja em Michigan. Apesar disso, 53% disseram acreditar que o presidente George W. Bush é mais confiável do que seu oponente democrata John Kerry para proteger o país. Apenas 37% preferiram Kerry no quesito. Temores em relação à guerra contra o terrorismo podem ter sido incentivados pelas crescentes preocupações com o conflito no Iraque, que tem sido descrito pela administração Bush como a linha de frente na batalha contra o terror. Agora, a maioria dos americanos, 54%, crê que a ação militar no Iraque fez aumentar o risco de terrorismo nos EUA. Em dezembro, 40% tinham a mesma opinião. Também, uma maioria considera atualmente errada a decisão de ter-se ido à guerra, 49%, contra 48% que ainda acham ter sido a posição correta. Em dezembro, 66% diziam que Bush tinha tomado a decisão certa. Cerca 50% disseram estar pessimistas sobre a possibilidade de haver paz no mundo. "Acho que estamos nos aproximando do Armagedon (a batalha final entre o bem e o mal anunciada pela Bíblia); pessoas com quem trabalho pensam da mesma forma", afirmou Michael Miller, um técnico de informática de 49 anos do Novo México. Algumas pessoas tomaram precauções pessoais em resposta aos atentados terroristas. Trinta por cento informaram ter providenciado um kit com suprimentos de emergência, como alimentos, armas e baterias. Vinte por cento têm evitado freqüentar espaços públicos como shoppings e parques temáticos. "Conheço muitas pessoas que estão com medo de fazer coisas, que mudaram seu estilo de vida", disse Norma McElhaney, um funcionário de uma escola de Ohio de 58 anos. Apesar da ansiedade generalizada, muitos afirmam ser inimaginável a noção de que os terroristas irão prevalecer. "Acredito que a causa deles é maligna", julgou Cheryl Taylor, uma professora de 56 anos de Iowa. "Não acredito que o mal vença sei que não vencerá. Me apego a outra esperança." A pesquisa entre 1.001 adultos realizada entre 5 e 7 de abril considera uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. As questões sobre o Iraque foram perguntadas novamente de 16 a 18 de abril.