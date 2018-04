Americanos vão a julgamento no dia 26 Uma Corte do Cairo iniciará no dia 26 o julgamento de 43 pessoas - incluindo 19 americanos - acusados de trabalhar para ONGs pró-democracia em situação "ilegal" no Egito. A data foi anunciada ontem. A prisão dos funcionários azedou as relações entre os EUA e a junta militar egípcia. Os réus trabalham em grupos ligados aos partidos Republicano e Democrata dos EUA. Organizações europeias também foram alvo do Cairo.