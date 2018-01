Amigo de ex-espião russo envenenado é baleado nos EUA Um amigo do ex-espião russo Alexander Litvinenko foi baleado em Washington, nos EUA, dias após ter responsabilizado Moscou pela morte do amigo, envenenado em novembro do ano passado, em Londres. O consultor americano especialista em serviços de inteligência russos Paul Joyal, de 53 anos, foi atingido por diversos disparos, enquanto voltava para sua casa na última quinta-feira, 1º. De acordo com a BBC, o FBI e a polícia americana investigam o caso. Quatro dias antes de ser assassinado, Joyal concedeu uma entrevista ao programa Dateline, da emissora NBC, na qual confirmou ser amigo do ex-espião, que morreu envenenado por polônio-210, uma substância altamente radioativa. "Uma mensagem foi enviada a qualquer um que queira criticar o Kremlin: se você o fizer, não importa quem você seja ou onde esteja, nós vamos encontrá-lo e silenciá-lo da pior maneira possível", disse Joyal na ocasião, referindo-se à morte de Litvinenko. De acordo com os médicos, o estado de saúde de Joyal é crítico. Após o ataque, o consultor ficou seriamente ferido e teve alguns de seus pertences roubados. Antes de ser envenenado, Litvinenko chegou a criticar duramente o presidente russo, Vladimir Putin, e os serviços de segurança de seu país. Ele e seus colegas responsabilizaram Moscou por seu envenenamento, mas o governo russo negou qualquer envolvimento.