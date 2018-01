Amigos de Bush montam consultoria para negócios no Iraque Uma companhia dos EUA criada para ajudar clientes a aproveitarem oportunidades de negócios no Iraque é composta por empresários ligados ao presidente George W. Bush, sua família e sua administração. A New Bridge Strategies, em seu site na internet, afirma que "buscará acelerar a criação de mercados livres e justos e novo crescimento econômico no Iraque, consistentes com as políticas da administração Bush". A firma é controlada por Joe Allbaugh, gerente de campanha de Bush em 2000 e diretor da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências até março. Entre os outros diretores estão Edward Rogers Jr., vice-presidente, e Lanny Griffith. Ambos foram assistentes do presidente Bush pai e têm laços estreitos com a Casa Branca. Num artigo publicado hoje por The New York Times, o presidente da New Bridge, John Howland, garante que a companhia não pretende buscar qualquer contrato com o governo, mas pode ser uma intermediária assessorando outras empresas que procuram negócios pagos pelos contribuintes. O principal foco seria o de assessorar companhias que buscam oportunidades no setor privado no Iraque, como licença para entrar com produtos.