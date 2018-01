Amor é caridade cristã, diz papa em 1ª encíclica A primeira encíclica do Papa Bento XVI é tem como tema os ?amores humano e divino? e foi publicada em Roma nesta quarta-feira. Deus est Caritas, Deus é Amor em latim, foi escrita no ano passado, mas teve a publicação adiada por causa de problemas de tradução. Um milhão de cópias estão sendo distribuídas nesta semana como suplemento da revista católica mais vendida da Itália. Tradicionalmente, as encíclicas papais dão pistas importantes sobre o que pensa o Papa. Nos últimos dias o papa vinha falando sobre o assunto, dizendo que há um abuso da palavra amor no mundo moderno. No documento, o papa faz uma distinção entre o amor erótico entre homem e mulher, e o amor idealizado e sem egoísmo. Ele também explica como amor significa caridade cristã - dar aos necessitados -, particularmente nos países em desenvolvimento. Dívida com João Paulo II Partes da encíclica tinham sido escritas originalmente pelo papa João Paulo 2º. O que está sendo visto como mais um exemplo de que como o papa Bento sente que tem uma dívida para com o homem que o colocou onde está no Vaticano.