Amorim: Brasil deve ter ação conjunta com EUA no Haiti O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, informou esta tarde que o Brasil deverá acertar com os Estados Unidos uma operação conjunta de ajuda à população do Haiti atingida pelo terremoto. Em entrevista no Palácio do Itamaraty, em Brasília, Amorim disse que a diplomacia brasileira está em contato com o governo dos EUA e também com as Nações Unidas.