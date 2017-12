Amorim: Brasil irá trabalhar ´muito bem´ com Correa O governo brasileiro anunciou, nesta segunda-feira, que espera trabalhar "muito bem" com o esquerdista Rafael Correa, que está prestes a vencer a disputa pela presidência do Equador, segundo a agência de notícias Reuters. Com 43,6% das urnas do segundo turno apuradas, Correa estava com 68,16% dos votos válidos, contra 31,5% do seu rival, o multimilionário Alvaro Noboa. "Aparentemente, ao que indica, o candidato Correa ganhou. Tenho certeza que trabalharemos muito bem com ele", disse à Reuters o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. "O mais importante é que o processo democrático seja respeitado", completou. Os equatorianos foram às urnas no domingo, e a apuração oficial deve ser finalizada até a próxima quarta-feira. Ao que parece, a população quer a mudança radical prometida por Correa, que promete governar para os muitos pobres do país, e representar as mulheres e grupos indígenas. Nos últimos dez anos, o Equador teve oito presidentes. Correa, seguidor do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, declarou que não será influenciado pelo venezuelano, e que vai tentar ser mais amigável com todos os países da América Latina e com os Estados Unidos.