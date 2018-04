Amorim chega hoje a Teerã para discutir viagem de Lula Depois de passar pela Turquia e pela Rússia, nos últimos dias, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, chega hoje ao Irã, onde se encontra com o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, com o presidente do Parlamento, Ali Larijani, com o chanceler Manouchehr Mottaki e com o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Said Jalili. Em nota, o Itamaraty informou que, além dos preparativos para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Teerã, em maio, o ministro Amorim também discutirá a questão nuclear iraniana.