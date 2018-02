Amorim critica possível base militar dos EUA O ministro da Defesa, Celso Amorim, qualificou de "esdrúxula" a possibilidade de instalação de uma base militar dos EUA no Paraguai. "Não sou ministro das Relações Exteriores, mas seria uma coisa tão esdrúxula que resultaria no isolamento a tão longo prazo do Paraguai que acho que não vale a pena. Não creio que ocorrerá", afirmou ontem no Rio. A chance de uma base americana no Chaco foi mencionada pelo deputado José López Chávez, presidente da Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados do Paraguai.