Amorim defende atuação brasileira na questão do Irã O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, rebateu as críticas à atuação do governo brasileiro na questão do programa nuclear do Irã. Em discurso de paraninfo a uma turma de formandos do Instituto Rio Branco, no Palácio do Itamaraty, Amorim disse que é uma velha opinião achar que o Brasil precisa pedir licença para atuar no cenário internacional. Na avaliação dele, questões envolvendo o Irã e países do Oriente Médio, por exemplo, estão muito mais próximas dos brasileiros do que os críticos imaginam.