Amorim evita falar se embaixador é cogitado para ONU

"Você está me dando essa ideia agora. Estou ouvindo pela primeira vez", afirmou Amorim, longo ao sair de um seminário internacional promovido no 4º Congresso do PT. "O embaixador Figueiredo é um negociador muito competente. Mas, se for pra lá, vai nos fazer falta", completou, com o cuidado de não sinalizar sobre o futuro do diplomata.

Considerado o mais preparado negociador sobre questões de meio ambiente e de clima do Itamaraty, Figueiredo liderou a delegação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-15), ocorrida em dezembro passado em Copenhague.

Durante o evento, foi indicado um dos responsáveis pela elaboração da proposta de texto final. Embora a conferência tenha resultado em fracasso, do ponto de vista das pretensões do Brasil, o diplomata brasileiro se destacou no desempenho de suas atribuições.