Amorim: 'Kirchner defendeu democracia no continente' O Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil divulgou nota hoje lamentando a morte do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner. A nota "Presidência pro tempore do Mercosul lamenta o falecimento do ex-Presidente Néstor Kirchner" destaca "a mais profunda consternação pelo falecimento do ex-Presidente da Nação argentina e Secretário-Geral da Unasul, União de Nações Sul-Americanas". Também foi divulgada pelo Itamaraty a "Mensagem do Ministro Celso Amorim ao Chanceler argentino Héctor Timerman pelo falecimento do Secretário-Geral da Unasul e ex-Presidente Néstor Kirchner".