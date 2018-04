Amorim nega disputa com EUA por comando no Haiti

"Em uma situação destas, percalços sempre existem no começo, mas não há rivalidade alguma. Vou viajar amanhã para o Haiti, e lá verei de perto como está a situação", afirmou o ministro.

Amorim disse esperar que o Congresso brasileiro aprove o mais rápido possível o aumento do efetivo do Brasil na missão de paz da ONU no Haiti, com o envio de até mais 1.300 militares.

O ministro participou hoje de cerimônia, no Palácio do Itamaraty no Rio, em homenagem a Luiz Carlos da Costa, funcionário da ONU morto no terremoto ocorrido no Haiti na semana passada.