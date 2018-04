Amorim: posição do Brasil sobre Honduras é a mesma O chanceler Celso Amorim deixou claro ontem que as medidas tomadas em Honduras nos últimos dias não farão com que o Brasil normalize as relações com o novo governo. O ministro indicou que "não tem pressa" em rever a posição do País e alertou que, primeiro, acompanhará como as forças políticas que foram depostas serão tratadas pelo presidente Porfírio "Pepe" Lobo. "No momento, não há o que mudar (na posição do Brasil)", disse.