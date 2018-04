Amorim vai ao Haiti se encontrar com presidente O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, visitará a capital do Haiti, Porto Príncipe, amanhã. Segundo informações divulgadas pela assessoria do Itamaraty, Amorim terá encontros com o presidente do país, René Préval; com o primeiro-ministro Jean-Max Bellerive e a chanceler Michèle-Marie Rey, na sede provisória do governo haitiano.